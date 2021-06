Puglia: domani inaugurazione mostra fotografica Contagi d'amore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani alle ore 11.30, presso il palazzo del consiglio regionale della Puglia, si terrà l'inaugurazione della mostra fotografica "Contagi d'amore" sostenuta dal consiglio regionale e realizzata dal fotografo Donato Fasano in collaborazione con il Policlinico di Bari. L'annuncio in una nota dell'ente regionale: "La mostra, allestita nell'Agorà del Consiglio, sarà inaugurata dalla Presidente del Consiglio regionale Loredana Capone, dal Presidente della Giunta Michele Emiliano, dall'assessore alla Sanità Pierluigi Lopalco. A seguire, nell'aula consiliare, la conferenza stampa alla presenza di tutto il Consiglio regionale e dei direttori delle Asl pugliesi". E infine: "L'iniziativa, voluta dalla Presidente del Consiglio, vuole essere un ringraziamento a tutti coloro, dai medici agli infermieri, agli operatori sanitari e del 118, alla protezione civile, alle forze dell'ordine, ai volontari, che in questi duri mesi di pandemia hanno lavorato senza sosta per il bene delle comunità pugliesi, ma anche ricordare le 6588 vittime pugliesi e ribadire che anche nella ripartenza sarà fondamentale essere prudenti e responsabili".(Ren)