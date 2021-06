Sicilia: Scavone, da Regione 6 mln ai Comuni per sostenere famiglie in difficoltà (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le somme potranno essere utilizzate dalle famiglie per l'acquisto di beni di prima necessità, in particolare quelli alimentari, ma anche per il pagamento delle utenze e dei canoni di locazione. Scavone ha proseguito: "In un periodo di grave emergenza sociale a seguito della pandemia si stima che sia aumentata almeno del 30 per cento la fascia di popolazione con gravi difficoltà economiche, i cosiddetti "nuovi poveri". Il governo Musumeci, con questa misura, ha inteso venire incontro a queste famiglie, cercando di alleviare i gravi problemi del quotidiano, come ad esempio l'impossibilità di fare la spesa o di pagare la bolletta della luce o l'affitto". Oltre Palermo, che riceverà appunto 4 milioni, il provvedimento riguarda, tra gli altri, Biancavilla (142 mila euro), Canicattì (214 mila), Milazzo (186 mila), Partanna (62 mila), Noto (145 mila), Assoro (30 mila), Misilmeri (176 mila) e (Carini 234 mila). (Ren)