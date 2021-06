Roma: Figliomeni (Fd'I), eventi creano disagi gratuiti a cittadini, inadeguatezza giunta Raggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come accaduto per altri eventi, anche con riguardo all'organizzazione della 'Mille Miglia', pure quest'anno ci saranno enormi disagi ai cittadini delle zone centrali e, in particolare, di via Veneto e delle strade limitrofe che, senza nessuna preventiva informazione, si sono viste calate dall'alto improvvisate deviazioni e divieti di accesso andando a colpire una zona intensamente frequentata da residenti, lavoratori, turisti e fornitori di merci". Lo dichiara, in una nota, Francesco Figliomeni consigliere di Fratelli d'Italia e vice presidente dell'Assemblea capitolina. "Una situazione paradossale - aggiunge - che trova il suo culmine per chi vive lì e per i concessionari di stalli per diversamente abili che, ogni qualvolta cercano di entrare o uscire dalla propria abitazione o per utilizzare il posto auto riservato, debbono giustificarsi o fornire motivazioni che comportato anche dati sensibili. Oltre alla scarsa progettazione della viabilità constatiamo, da un lato, come la stessa zona sia interessata da tali criticità ben diversi giorni prima dell'evento e, dall'altro, che il motivo per cui tutto questo viene posto in essere non è nemmeno adeguatamente pubblicizzato visto che non è segnalato da alcuna insegna pubblicitaria almeno nelle strade maggiormente coinvolte. Una mancata informazione che va ad incidere sia sui commercianti della zona, dopo il duro periodo della pandemia, e sia per i residenti che, più di ogni altro, stanno pagando sulla loro pelle l'inadeguatezza dell'amministrazione a guida grillina". (Com)