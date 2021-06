Slovacchia-Macedonia del Nord: Skopje apre un'ambasciata a Bratislava

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Macedonia del Nord ha ufficialmente aperto un'ambasciata nella capitale slovacca, Bratislava. Lo riferisce con un messaggio su Twitter il ministro degli Esteri slovacco, Ivan Korcok. Il capo della diplomazia slovacca ha presenziato all'inaugurazione assieme all'omologo macedone, Bujar Osmani. Korcok ha dichiarato di essere "fiducioso che questo rafforzi la vicinanza di Macedonia del Nord e Slovacchia e possa contribuire all'intensificazione delle nostre relazioni, già eccellenti". Osmani ha dichiarato di essere "privilegiato per l'onore di aprire la prima ambasciata macedone in Slovacchia" e che questo onore è ancora maggiore per la presenza del collega Korcok. "Stiamo entrando in un nuovo capitolo delle relazioni bilaterali" e Osmani è convinto che la rappresentanza diplomatica "funzionerà da ennesimo punto dal quale sviluppare la cooperazione e potenziare la nostra amicizia". (Vap)