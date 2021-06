Terremoto: a Zagabria dialogo Italia-Croazia su ricerca e prevenzione antisismica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italia e Croazia rafforzano la cooperazione istituzionale, imprenditoriale e scientifica nel contrasto agli effetti devastanti dei terremoti. Uno scambio di esperienze, idee e progetti tra due Paesi ad alto rischio sismico, che trova il suo fulcro nel risk assessment, nella ricerca e nell’innovazione per la produzione di materiali costruttivi e ricostruttivi a tutela dei tessuti urbani, dei beni artistici e architettonici, del patrimonio infrastrutturale. Se ne è discusso oggi - si legge in una nota - nella conferenza "Restauro e ricostruzione post-sisma" organizzata a Zagabria dall’ambasciata italiana in Croazia. L’evento svoltosi alla "Casa dei giornalisti", alla presenza tra gli altri della ministra croata della Cultura e dei Media, Nina Obuljen Koržinek, ha consentito lo scambio di know-how e best practice tra centri di ricerca e imprese italiani e croati, con la possibilità, a latere, di incontri B2B. Presente anche il dipartimento della Protezione civile con l’ingegnere sismico dell’Unità internazionale, Agostino Goretti, che si è concentrato sul tema della sicurezza degli edifici scolastici. (segue) (Com)