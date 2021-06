Terremoto: a Zagabria dialogo Italia-Croazia su ricerca e prevenzione antisismica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’Italia è stata sin dagli anni '80, ma con una grande spinta successivamente al terremoto dell’Aquila del 2009, un grande laboratorio per lo sviluppo di sistemi innovativi funzionali alla protezione e al rafforzamento strutturale di edifici esistenti, sia in fase preventiva che successivamente ad un evento sismico - ha detto durante la conferenza Cecilia Zampa, amministratore delegato di Fibre Net, azienda italiana specializzata nel consolidamento strutturale e antisismico attraverso compositi fibrorinforzati - Tecniche e materiali di intervento oggi noti come Frp (Fiber reinforced polymer), Frcm (Fiber reinforced cement matrix) e Crm (Composite reinforced mortar) sono ormai largamente diffusi sul mercato". "La nostra azienda è stata precursore in questo settore, sviluppando competenze tecniche e produttive innovative, in stretta collaborazione con le maggiori università italiane. Tuttavia - ha concluso Zampa - non deve e non può mai fermarsi la ricerca e lo sviluppo di tecnologie di consolidamento efficaci per proteggere le vite umane e salvaguardare il patrimonio costruito, assicurando la conservazione del suo valore architettonico". (Com)