Torino: caldo torrido, il Comune invita a evitare attività all'aperto

- Complici le alte temperature, nelle ultime ore a Torino è stato più di una volta superato il livello dell’ozono, effetto questo che potrebbe ripetersi nei prossimi giorni col perdurare dell'intenso irraggiamento solare. Lo rende noto il Comune. L’Assessorato all’Ambiente raccomanda pertanto alle categorie più sensibili (bambini, anziani, cardiopatici, asmatici o persone affette da malattie dell'apparato respiratorio) di evitare qualsiasi attività all'aperto, specie nelle ore più calde e di massima insolazione (indicativamente dalle ore 11 alle 17). Nella stessa fascia oraria tutta la popolazione dovrebbe evitare di svolgere attività fisica intensa o di fare sforzi fisici all'aperto, con l'indicazione di effettuare pause in zone o strutture ombreggiate. Il suggerimento per tutti è di integrare la propria dieta con cibi contenenti sostanze antiossidanti (vitamina C, E e Selenio) come frutta e ortaggi freschi, per ridurre la sensibilità individuale all'esposizione da ozono. La situazione dei livelli di ozono e delle ondate di calore è monitorata da Arpa Piemonte con appositi bollettini (disponibili nella sezione www.arpa.piemonte.it/bollettini/elenco-bollettini). (Rpi)