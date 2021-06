Libia: scoperte incisioni rupestri in una grotta ad Al Marj, nell’est del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ stato scoperto un nuovo sito archeologico a Mirad Mas’ud, a est della città di Al Marj, nella regione orientale della Libia, localizzato in una vasta grotta in riva al mare. Nella grotta, secondo fonti locali, sono stati trovati disegni e incisioni rupestri che rappresentano figure umane o animali, oltre a ossa, asce e punte di frecce. La grotta è stata descritta come “grande”, mentre l’Ufficio per le antichità del sito di Tolmeita e l’Ufficio di monitoraggio archeologico di Tokra, che hanno ispezionato il luogo, hanno riferito che essa consta di tre aperture scavate nella roccia, a circa due chilometri a est del sito di Al Uqla. Secondo l’agenzia di stampa libica, la grotta si trova precisamente sul limitare della vallata nota come Wadi al Shuwair, dal lato occidentale, è affacciata direttamente sul mare e sul lato orientale presenta una strada scavata nella roccia. Secondo l’Ufficio per le antichità di Tolmeita, proseguono ad opera del team specializzato i lavori di scavo per portare alla luce il sito e per ricavare ulteriori informazioni su di esso. (Res)