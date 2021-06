Emilia Romagna: Schlein, start-up e condivisione la ripartenza passa dai giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dall’orchestra di giovanissimi alle web radio, dal festival itinerante per sensibilizzare contro i rischi dell’azzardo al laboratorio sull’uso consapevole del web, dagli spazi per la promozione della cultura d’impresa alla creazione di nuovi centri di aggregazione fino alle attività di orientamento lavorativo e scolastico". Così la Regione Emilia Romagna ha annunciato che "sono 47 da Piacenza a Rimini i progetti per ragazze e ragazzi che la Regione Emilia-Romagna finanzia nel 2021 con una cifra complessiva vicina al milione di euro (973.381 euro), grazie al bando di attuazione della legge regionale sulle politiche giovanili. Nel corso del programma triennale 2019-2021, ai bandi sono stati destinati dalla Regione in totale 4.014.906 euro, assegnati a Unioni comunali, Comuni capoluogo di provincia non inclusi in unioni e associazioni di Comuni capoluogo". I progetti del 2021 coinvolgono 214.496 giovani, 1.426 associazioni e 123 diversi partner". (segue) (Ren)