Emilia Romagna: Schlein, start-up e condivisione la ripartenza passa dai giovani (2)

- In particolare "quattordici affronteranno come tematica principale l’aggregazione giovanile, 10 il proworking, cioè i percorsi per realizzare le proprie aspirazioni e progettare il futuro, 12 il protagonismo giovanile e la cittadinanza attiva, 8 la comunicazione, 2 l’informazione e uno la creatività". Il vicepresidente della Regione Elly Schlein ha dichiarato: “Le ragazze e i ragazzi hanno pagato un prezzo altissimo per quanto riguarda la socialità in questo anno segnato da chiusure e divieti, sostenere questi progetti dove sono loro i protagonisti è una prima importante e necessaria risposta che mette al centro i loro bisogni e i loro desideri. In questo bando, che chiude un percorso triennale che ci ha visto destinare oltre 4 milioni di euro a progetti per i giovani, c’è il sostegno a un’importante esperienza di comunicazione e condivisione come le web radio, c’è la promozione dell’arte e della cultura, c’è un aiuto concreto per chi deve muovere i primi passi nel mondo del lavoro”. (Ren)