Ungheria: l'edilizia ad aprile perde il 7,2 per cento

- La produzione del settore delle costruzioni ungherese cala ad aprile di quest'anno del 7,2 per cento annuo. E' quanto risulta dai dati pubblicati dall'Ufficio centrale di statistica (Ksh). Nel mese precedente il settore aveva osservato una ripresa del 4,3 per cento. In termini assoluti, la produzione dell'edilizia magiara raggiunge ad aprile 329,9 miliardi di fiorini (943,5 milioni di euro). Gli ordini a fine aprile erano del 12,8 per cento maggiori di quelli di un anno prima. Gli analisti che hanno commentato i dati per l'agenzia di stampa "Mti" li reputano deludenti, ma l'andamento degli ordini fa ben sperare per il futuro. (Vap)