Roma: Ama, anche in anno pandemia performance incasso tassa rifiuti sopra media nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella città di Roma "le performance di incasso della tassa rifiuti risultano essere tra le più alte d'Italia". Così una nota di Ama. "Ad aprile 2020 - aggiunge - la percentuale di realizzo sulle fatture emesse relative al 2019 nella Capitale è stata del 67,4 per cento. Si tratta di un dato superiore di oltre 26 punti percentuali rispetto all'indice medio di realizzazione nei comuni con più di 500mila abitanti che, sulla base delle ultime rilevazioni rese disponibili dall'Osservatorio sulla Finanza e la Contabilità degli enti locali del Ministero dell'Interno, era pari al 41 per cento". (segue) (Com)