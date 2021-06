Roma: Ama, anche in anno pandemia performance incasso tassa rifiuti sopra media nazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche nel mese di aprile 2021 - prosegue ancora Ama - l'indice di incasso si è attestato ben al di sopra della media nazionale, con un 61,66 per cento sull'emesso 2020. Nell'anno complicato dalla pandemia sanitaria, dunque, la flessione fisiologica che ci si attendeva per la sofferenza finanziaria diffusa e le numerose agevolazioni concesse agli utenti a seguito della difficile situazione sanitaria ed economica determinata dal Covid-19, per la città di Roma è stata molto contenuta e questo risultato è positivo per diversi motivi". (segue) (Com)