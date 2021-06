Roma: Ama, anche in anno pandemia performance incasso tassa rifiuti sopra media nazionale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si ricorda che per venire incontro alle difficoltà scaturite dalla pandemia nel 2020 Roma Capitale, che da gennaio dello stesso anno incassa direttamente il tributo tramite sistema Pago PA, ha disposto che gli utenti potessero richiedere una dilazione della scadenza degli avvisi 2020 al 15/12/2021. Sono state così accolte oltre 3.000 richieste che si sono tradotte in pagamenti non ancora corrisposti che, proprio per la dilazione accordata, non generano morosità. Nel corso del 2020 si è registrato un incremento del 52 per cento di richieste di rateizzazioni rispetto all'anno precedente. Le performance di incasso di competenza relative a questa annualità, pertanto, sono destinate a crescere ulteriormente", conclude Ama. (Com)