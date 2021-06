Ue-Russia: von der Leyen, spiegato a Biden che relazioni sono in spirale negativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le relazioni tra Unione europea e Russia sono in una spirale negativa e questo è stato comunicato dai presidenti della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e del Consiglio europeo, Charles Michel, al presidente Usa, Joe Biden, durante il Vertice. Lo ha detto la presidente von der Leyen in conferenza stampa. "La Russia è il vicino maggiore dell'Europa" e l'Ue è "unita nel suo approccio", ha detto. "Dobbiamo dire che le relazioni tra Ue e Russia sono in una spirale negativa. Vorremmo riportarla su un piano di maggiore prevedibilità e ci sono tre modi per farlo", ha spiegato. Con un "chiaro respingimento", da parte di Mosca, "della violazione del diritto internazionale e dei diritti umani", frenando "i tentativi di destabilizzarci" e "impegnarci dove è possibile", ha detto. "Ma come ho detto le relazioni sono in una spirale negativa e questo è quello che abbiamo comunicato al presidente Biden", ha sottolineato. (Beb)