Napoli: D'Angelo, Manfredi sbaglia, alla città serve un sindaco per il presente

- "A Napoli serve un sindaco che sia concentrato sul presente, non un sindaco per il futuro". Lo ha dichiarato Sergio D'Angelo, candidato primo cittadino nel capoluogo partenopeo con l'appoggio delle liste civiche "Tutto il bello di Napoli con Sergio D'Angelo", "La Città che vogliamo con Sergio D'Angelo" e "Lista civica per Napoli – Siamo Napoli", alle dichiarazioni odierne del candidato del centro sinistra Gaetano Manfredi. D'Angelo ha affermato: "Ho sentito parlare di nuova stagione, in realtà tutto si ripete come in passato. I metodi sono sempre gli stessi, passerelle di capi politici senza che nessuno parli di cosa fare per la città e soprattutto in che maniera e in quanto tempo realizzarlo. In ogni campagna elettorale Napoli deve ritornare ad essere centrale in Italia e nel Mediterraneo, ma nessuno spiega in che maniera farlo visto che il capoluogo partenopeo è una città con i servizi minimi assenti, dai trasporti al sostegno alle famiglie indigenti: sappiamo bene cosa occorre fare per il bene della città, lo sappiamo da decenni". D'Angelo ha concluso: "Il discorso futuristico di Manfredi ne è la dimostrazione, discorsi che si ripetono uguali a se stessi da oltre trent'anni con i risultati che tutti noi napoletani vediamo ora, nel presente". (Ren)