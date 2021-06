Moda: dal 19 AL 21 giugno a Milano torna White , al 70 per cento in modalità digitale e al 30 fisico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- White ospiterà una serie di aziende e marchi che rappresentano la nuova frontiera dell'artigianalità moderna in cui sono importanti le tecniche di produzione e il fatto a mano, rivisitato con nuove tecnologie o con un approccio più moderno al prodotto e all'immagine, senza tralasciare l'aspetto della sostenibilità. Il progetto proposto da White è realizzato grazie al supporto di Maeci e Ice-Agenzia, Comune di Milano e alla partnership con Confartigianato Imprese. Direttore artistico di WSM è Matteo Ward, che insieme al team di White, ha sviluppato il concept strategico di questa edizione, l'immagine e la selezione dei brand. Il cuore di questo WSM sarà la location Fondazione Sozzani Tazzoli Milano (Via Enrico Tazzoli 3) in cui dal 19 al 21 giugno sarà presentata Sustainable evolution, progetto in collaborazione con Camera Nazionale della Moda Italiana, che insieme a White supporta in modo concreto le nuove generazioni di creativi. White non solo attiverà una donazione al Camera Moda Fashion Trust, ma promuoverà anche un evento dedicato negli spazi di Fondazione Sozzani Tazzoli Milano con 10 designer italiani e internazionali. (segue) (Com)