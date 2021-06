Moda: dal 19 AL 21 giugno a Milano torna White , al 70 per cento in modalità digitale e al 30 fisico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il calendario di talk e workshop prevede una serie di appuntamenti dedicati a rafforzare i temi affrontati dai designer in questa edizione con un focus particolare al tema dell'economia circolare, up-cycling ed il valore delle filiere tracciabili e responsabili. Tra il 19-21 Giugno quindi, nella cornice di Fondazione Sozzani in Via Tazzoli e con live streaming digitale, prendono vita i workshop di Nicoló Puccini, per poter apprendere a trasformare i propri jeans in shorts estivi originali, della start-up Revibe, multi-brand store interamente dedicato a brand che hanno l'upcycling nel loro Dna, che porterà in scena alcuni dei suoi designer italiani come Bennu, Giglio Tigrato e Italia 90. E per finire un workshop unico, dedicato alla tecnica di stampa su tessuto con elementi naturali, curato dall'esperta e docente accademica Evelina Marconi. Importante novità dell'edizione di Wsm - giugno 2021 è il progetto Milano loves Italy for Wsm, che coinvolge la città con un percorso tra importanti store multibrand milanesi, che presentano e promuovono una serie di designer sostenibili. Una scelta nel segno dell'inclusione del territorio e nel mostrare la ricerca e identità stilistica dei diversi retailer. (Com)