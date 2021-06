Cultura: Copenaghen, la Danimarca negli scatti di Ugo Mulas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Istituto italiano di cultura di Copenaghen, in collaborazione con l’Archivio Ugo Mulas e Imf Foundation, presenta la mostra fotografica ‘Danimarca 1961’ dedicata ad uno degli artisti più importanti del secondo Novecento italiano, Ugo Mulas. Il fotografo, riferisce la Farnesina, comincia la sua professione negli anni Cinquanta a Milano ritraendo in parallelo la periferia operaia col suo carico di problemi e la scena artistica, ricca di personalità emergenti come Lucio Fontana e Piero Manzoni. Intorno al 1960 il “miracolo economico” italiano porta tra i suoi effetti la proliferazione di riviste di qualità patrocinate da colossi industriali come Pirelli e da grandi case editrici come Garzanti, il cui fiore all’occhiello fu “L’Illustrazione Italiana”. Mulas lavorerà stabilmente per questa rivista e, nel giugno del 1961, verrà incaricato di un reportage in Danimarca, Paese che definirà “sereno” rispetto al suo e del quale coglie lo spirito nei più vari aspetti, dalla vita quotidiana alle eccellenze culturali. Soprattutto viene attratto dal fenomeno del design, e rimane affascinato dal Louisiana Museum of Modern Art. Da allora Mulas concentrerà il suo interesse sugli artisti d’avanguardia, sul loro operare più che sulle loro opere: Steinberg, Calder, Rauschenberg, Warhol e tanti altri, consegnati alla storia dai suoi scatti. La mostra resterà aperta a Copenaghen fino al 20 agosto. (Res)