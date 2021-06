Romania: Covid, chiesta la sospensione della consegna di alcuni lotti di vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania ha chiesto la sospensione della consegna di alcuni lotti di vaccini anti-Covid a giugno e riceverà 2.635.680 sul totale di 7.103.160 previsti per questo mese. Lo ha annunciato il segretario di Stato presso il ministero della Salute, Andrei Baciu in una conferenza stampa. "E' già in corso una procedura per allineare il quadro normativo, le norme di legge che consentono la rivendita delle dosi da parte del ministero della Salute, ma per il prossimo periodo, visto che si tratta di un surplus di dosi, solo per avere una gestione delle scorte è stato discusso nel modo più efficace possibile ed è stata richiesta la sospensione di alcune dosi", ha spiegato Baciu secondo cui dal vaccino prodotto da Pfizer-BioNTech, a giugno, la Romania avrebbe dovuto ricevere 4.366.444 dosi, ma, a seguito della richiesta ne verranno consegnate 1.928.162. Da Moderna dovevano essere ricevute 835.200 dosi e per il prossimo periodo sono state sospese diverse tranche, per cui ne verranno consegnate 128.400, e per Astra Zeneca si riceveranno 167.200 dosi per giugno. "Per il vaccino Johnson & Johnson le dosi settimanali e le tranche non vengono sospese ma verranno effettuate come annunciato. Finora abbiamo ricevuto 144 mila dosi nella prima settimana, nella seconda settimana ne abbiamo ricevute 61.800, 48.800 arriveranno questa settimana, 41.400 la prossima settimana e 115.920 arriveranno nell'ultima settimana, accumulando un totale di 411.920 dosi prodotte da Johnson & Johnson", ha dichiarato Baciu precisando che la Romania ha ricevuto finora quasi 15 milioni di dosi di vaccino contro il Covid. (segue) (Rob)