Romania: Covid, chiesta la sospensione della consegna di alcuni lotti di vaccini (2)

- Baciu ha ricordato che "fin dall'inizio, la Commissione europea ha concluso questi contratti con diverse aziende per un numero di dosi superiore alla popolazione ammissibile, la popolazione inizialmente stimata. Si è tenuto conto, fin dall'inizio, del fatto che ci sarà un punto in cui ci sarà un eccesso di dosi. Proprio per questo ogni contratto prevede la possibilità di donare, la possibilità di rivendere le dosi di vaccino in eccedenza". "Certo, queste erano le condizioni che la Commissione europea ha stabilito con le aziende produttrici, proprio per garantire ai cittadini europei l'accesso alla vaccinazione, ai vaccini il più rapidamente possibile e in grandi volumi", ha proseguito aggiungendo che fino al completamento e all'entrata in funzione dei meccanismi centrali di donazione o rivendita, la Romania ha avviato attività di donazione di vaccini alla vicina Moldova. (Rob)