Copasir: M5s, buon lavoro a vicepresidente Federica Dieni

- Le deputate e i deputati del Movimento cinque stelle, componenti della commissione Affari costituzionali della Camera, augurano "buon lavoro alla collega Federica Dieni, eletta vicepresidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir). Siamo certi - continuano i parlamentari in una nota - che la neo vicepresidente Dieni riuscirà a portare avanti con impegno, professionalità e dedizione il delicato compito che è chiamata a svolgere, nell'esclusivo interesse della difesa della nostra Repubblica e dei cittadini". Dieni è una deputata del M5s. (Com)