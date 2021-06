Lombardia: presentato a Palazzo Pirelli “Cucinare al fresco”, il libro dei detenuti del carcere di Como (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'iniziativa comasca è stata replicata in 12 istituti a livello nazionale. All'attivo sono più di 10 i ricettari già pubblicati, oltre 600 ricette aggiornate ogni giorno, disponibili anche sui canali social e sulle piattaforme di e-commerce. "Il lavoro è partito da gruppi di lavoro che hanno messo al centro di ogni lezione le persone ristrette, i loro vissuti e le loro aspirazioni di cambiamento e di speranza – ha spiegato la coordinatrice del progetto Arianna Augustoni -. Ho lasciato a loro il compito di organizzare il progetto in base alle singole esigenze, ma sempre con un solo obiettivo: raccontare le proprie esperienze in cucina attraverso un linguaggio corretto e preciso. Dal racconto alla scrittura il passo è stato breve, in quanto le tante nozioni sono state organizzate per dare vita a una pubblicazione che raccontasse queste esperienze anche all'esterno". Plauso all'iniziativa è stato espresso anche dalla Presidente Forattini e dal capogruppo del Partito Democratico Fabio Pizzul, che hanno sottolineato come "progetti come questo, che danno un obiettivo e una prospettiva per il fine pena, debbano essere sostenuti e incentivati". "Abbiamo ricominciato a vivere, ad assaporare la libertà – ha raccontato Luigi, uno dei componenti della redazione di 'Cucinare al fresco' -. Non è semplicemente un ricettario, ma una speranza, un percorso per comprendere meglio un cammino di riabilitazione. È una testata giornalistica ideata e scritta da persone che hanno perso la libertà, ma che non si sono perse d'animo e hanno deciso di rimettersi in gioco attraverso il cibo, spiegando i metodi utilizzati nelle stanze di reclusione per cucinare con le risorse a loro disposizione". Un percorso che vuole creare momenti di normalità durante la detenzione e offrire nuove chance di vita e nuovi percorsi riabilitativi. (Com)