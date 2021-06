Germania: sequestro record di Ecstasy e cannabis all'aeroporto di Colonia-Bonn

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia delle dogane federale ha effettuato un sequestro record di Ecstasy e cannabis presso l'aeroporto di Colonia-Bonn. In particolare, si tratta di 173 mila pasticche della droga sintetica, dal valore di 1,3 milioni di euro, e di semi di canapa con cui potevano essere prodotte fino a 14,7 tonnellate di marijuana. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il valore di tale quantità è di 147 milioni di euro. Per l'Agenzia delle dogane federale, dalla cannabis sequestrata all'aeroporto di Colonia-Bonn si sarebbe potuta ricavare “una canna per ogni maggiorenne in Germania” o si sarebbero potuti seminare “21 campi da calcio”. (Geb)