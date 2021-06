Francia: morto in Svizzera con suicidio assistito Alain Cocq che richiedeva l'eutanasia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è spento a 58 anni in Svizzera con il suicidio assistito il francese Alain Cocq, malato da tempo di una malattia incurabile che nel 2020 aveva fatto due scioperi della fame e delle cure per richiedere l'eutanasia. Lo ha reso noto l'entourage di Cocq. "Ci tengo a informarvi con la presente del mio decesso nella dignità, nel quadro di una procedura di suicidio assistito in Svizzera", ha scritto Cocq in una lettera mandata al presidente Emmanuel Macron e alle istituzioni. (Frp)