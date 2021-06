Imprese: De Lise (Ungcdec), serve chiarezza su classificazione per moratoria prestiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sulla classificazione delle imprese, in seguito alla richiesta di moratoria di finanziamento, come "forborne", ovvero come oggetto di concessione che potrebbe determinare un rischio per il finanziatore, serve chiarezza. Abbiamo chiesto all'Associazione bancaria italiana, in una lettera indirizzata al direttore generale Giovanni Sabatini, di esprimersi perché ad oggi non si conosce ancora l'atteggiamento che verrà tenuto riguardo all'automaticità della classificazione di "soggetto a rischio" per le imprese richiedenti. Purtroppo, da un riscontro con gli Istituti bancari, sta emergendo che la semplice attivazione della proroga provochi un processo automatico di degradazione della posizione dell'impresa nei confronti del sistema creditizio, con ovvie gravi conseguenze che si ripercuoteranno nei rapporti tra gli Istituti bancari e l'impresa stessa". Lo ha affermato in una nota Matteo De Lise, presidente dell'Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili: "Vorremmo sapere se la classificazione dell'azienda avverrà davvero automaticamente o se l'Istituto potrà valutare di derogare a questa disposizione. Si tratterà, insomma, di forborne "interno" o segnalato in centrale rischi? Queste informazioni, ad oggi ignote, sono cruciali per prendere una decisione coscienziosa da parte della nostra categoria e per una corretta pianificazione aziendale da parte di tutto il mondo imprenditoriale". (segue) (Ren)