Imprese: De Lise (Ungcdec), serve chiarezza su classificazione per moratoria prestiti (2)

- De Lise ha aggiunto: "Altro problema è che ad oggi non tutti gli istituti hanno un "modello" da trasmettere ai propri clienti, visto che non è stata formulata una comunicazione univoca, e questo ha comportato una mancata comunicazione da parte delle banche riguardo la possibilità di proroga e un indubbio gravame a carico della nostra categoria, che dovrà essere eseguito, come al solito, negli ultimi pochi giorni disponibili. Le aziende che meno hanno accusato il colpo della pandemia non avranno alcun problema a tornare fin d'ora alla normalità, così come non avranno problemi le aziende in grave crisi a chiedere la proroga, indifferenti delle conseguenze". Quindi il presidente dell'Ungdcec ha spiegato: "Per tutte le aziende che si trovano nel mezzo, invece, sarà di primaria importanza capire se un'agevolazione ricevuta oggi possa trasformarsi in una difficoltà per il futuro. In caso affermativo, ci troviamo per l'ennesima volta di fronte ad "aiuti" che risolvono il problema del momento, ma che torneranno, sotto altre vesti, sulle spalle delle imprese in futuro neanche troppo lontano". (Ren)