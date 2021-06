Marò: Moles, bella giornata per Italia, ma non dimenticare quanto accaduto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi è una bella giornata per tutta l’Italia perché si chiude, finalmente, dopo ben 9 anni la triste vicenda dei due Marò, ingiustamente detenuti in India. Non si può, però, omettere di ricordare ciò che hanno subito i nostri militari, che ringrazio personalmente aver affrontato con grande dignità una prova tanto dura. Occorre conservarne la memoria perché episodi del genere non si ripetano. A Massimiliano Latorre, a Salvatore Girone e alle loro famiglie auguro di ritrovare al più presto la serenità dopo un periodo tanto buio ed angosciante". Lo afferma in una nota Giuseppe Moles, sottosegretario all’Editoria e vicepresidente dei senatori di Forza Italia.(Com)