Vaticano: Papa, serve modello di sviluppo che metta al centro l'uomo

- "Agire, di fronte alle ingiustizie sociali e alle emarginazioni, richiede un modello di sviluppo che ponga al centro ogni uomo e tutto l'uomo". A spiegarlo Papa Francesco nel suo videomessaggio ai partecipanti alla 16ma edizione del Globsec Bratislava Forum dedicato al tema: "Rebuild the world back better". "Ogni agire ha bisogno di una visione, una visione che sia d'insieme e di speranza: una visione come quella del profeta biblico Isaia, che vedeva le spade tramutarsi in aratri, le lance in falci - ha spiegato Bergoglio - agire per lo sviluppo di tutti è porre in atto un'opera di conversione. E anzitutto decisioni che convertano la morte in vita, le armi in cibo. Ma abbiamo tutti bisogno di intraprendere anche una conversione ecologica. La visione d'insieme include infatti la prospettiva di un creato inteso come 'casa comune' e richiede con urgenza di agire per proteggerlo". (Civ)