Roma: nuovo cantiere a complesso Ater Tor Sapienza, Zingaretti "da Regione Lazio 8 milioni"

- Apre un nuovo cantiere nella periferia romana. Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti ha inaugurato oggi il cantiere per la riqualificazione del complesso edilizio di Ater Roma in viale Giorgio Morandi a Tor Sapienza. All'inaugurazione hanno partecipato l'assessore regionale alle politiche abitative Massimiliano Valeriani e il direttore generale di Ater Roma Andrea Napoletano. Dopo una prima fase che ha riguardato la messa in sicurezza e la parziale demolizione della cosiddetta "stecca" centrale, adibita a locali commerciali, oggetto da decenni di occupazioni e degrado, gli interventi consisteranno nella manutenzione ordinaria e straordinaria dei quattro edifici che costituiscono il complesso che conta 507 alloggi. (segue) (Rer)