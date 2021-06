Roma: nuovo cantiere a complesso Ater Tor Sapienza, Zingaretti "da Regione Lazio 8 milioni" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riqualificazione del complesso Ater a Tor Sapienza "era un intervento atteso da 40 anni. Apre in questa periferia romana uno dei cantieri più grandi della città: 8 milioni di euro per rifare decine e decine di appartamenti - ha detto il governatore Zingaretti -. Questo progetto del programma 'missione periferie' della Regione Lazio sta rifacendo a Roma e non solo centinaia di appartamenti dell'Ater. Una riqualificazione urbana che si attendeva da anni, e qui a Tor Sapienza da 40 anni. I cantieri sono aperti e sono dei lotti funzionali, la macchina è partita, i soldi sono stati investiti e quindi siamo per fortuna a buon punto. Cominceremo - ha aggiunto Zingaretti - a raccogliere i frutti di mese in mese di impegno amministrativo da parte dell'Ater, della Regione Lazio e dei comitati dei quartieri, perché tutto quello che facciamo passa dal confronto con i territori". (segue) (Rer)