Roma: nuovo cantiere a complesso Ater Tor Sapienza, Zingaretti "da Regione Lazio 8 milioni" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A questi interventi strutturali si aggiungono quelli di riqualificazione delle aree esterne e verdi che prevedono, tra l'altro, la posa in opera di nuova illuminazione su tutto il perimetro degli edifici e sulle rampe delle autorimesse. I lavori che partono oggi hanno un valore complessivo di circa 2 milioni di euro e si concluderanno in sei mesi. Il progetto di ristrutturazione proseguirà con interventi di rifacimento di tutte le coperture e delle facciate, demolizione e ricostruzione della stecca centrale con un investimento totale di circa 6,8 milioni di euro. "Oggi partono 2 milioni di euro di lavori che impegneranno 5 ditte, al lavoro con 8 gru già operative - ha dichiarato il direttore generale di Ater Roma Andrea Napoletano -. Ci saranno due scale per edificio, la riqualificazione della stecca centrale, degli spazi esterni e verdi, e poi una nuova illuminazione sia dentro ai corpi scala che esterna", ha concluso. (segue) (Rer)