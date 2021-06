Nato: Laforgia (Leu), ribadito legame storico Europa-Usa, ora aggiornarlo e rafforzarlo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vertice Nato è stato "importante per ribadire il legame storico tra Europa e Stati Uniti, che ha bisogno di essere riaggiornato e rafforzato. Quelle che un tempo venivano definite democrazie occidentali hanno il compito di dimostrare che il modello democratico liberale è ancora quello che funziona, a fronte delle tesi di Putin da un lato e dell'azione della Cina dall'altro che si fondano sul tramonto di questo modello. Per difendere e rafforzare le democrazie liberali, dobbiamo rivisitarne alcuni dogmi e meccanismi. L'Europa si è dimostrata lontana dai bisogni delle persone negli ultimi decenni, fomentando la vulgata populista contro i tecnocrati. Vanno riaggiornati parametri e trattati, rivisti i meccanismi di redistribuzione della ricchezza, contro le diseguaglianze che aumentano in tutti i Paesi, a partire da quelli che erano riuniti nel vertice Nato. Sarebbe la risposta migliore a Cina, Russia, ai populismi". Lo ha detto a Sky Tg24 il senatore di Liberi e uguali, Francesco Laforgia. (Rin)