Ue-Usa: Dombrovskis, trovato accordo su controversia Airbus-Boeing

- Il vice presidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, ha annunciato via Twitter "buone notizie nella controversia tra Airbus e Boeing" al vertice Ue-Usa. "Abbiamo raggiunto un accordo" per affrontare "la controversia Airbus-Boeing", ha scritto. "Ciò dimostra che le relazioni transatlantiche si stanno spostando al livello successivo. Ora abbiamo tempo e spazio per trovare una soluzione duratura, risparmiando miliardi di dazi per le nostre attività", ha spiegato. (Beb)