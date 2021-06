Speciale difesa: Bulgaria-Nord Macedonia, premier macedone Zaev entro giugno a Sofia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Macedonia del Nord, Zoran Zaev, si recherà a Sofia in visita entro il 20 giugno. Secondo quanto riferisce il sito "Novinite", la visita è stata concordata dal presidente bulgaro Rumen Radev e dal primo ministro Zaev nel corso di un incontro avvenuto ieri a Bruxelles a margine del Summit Nato. Alla conversazione hanno preso parte il ministro ad interim bulgaro della Difesa Georgi Panajotov, il vice primo ministro per gli Affari europei di Skopje Nikola Dimitrov, il ministro degli Affari esteri macedone Bujar Osmani e la ministra della Difesa Radmila Shekerinska. Al centro dei colloqui sono stati i progressi nel processo di integrazione europea della Macedonia del Nord. La Bulgaria, secondo quanto riferisce "Novinite", si aspetta che il processo sia facilitato attraverso un dialogo diretto e attivo al fine di risolvere le questioni bilaterali. È stata espressa una volontà comune per il raggiungimento di risultati sostenibili e duraturi nelle relazioni di buon vicinato, che soddisfino le aspettative dei cittadini di entrambi i Paesi. (Seb)