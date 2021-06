Speciale energia: Spagna, Greenalia realizzerà 500 MW fotovoltaici con 11 progetti in Andalusia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società energetica spagnola Greenalia ha in progetto di installare 510 MW di energia fotovoltaica in 11 impianti situati nei comuni di Lubrin (Almería); Marmolejo (Jaen) e Alcala de Guadaira (Siviglia) in Andalusia. Secondo quanto riferito dall'azienda in una nota, per presentare le caratteristiche dei futuri sviluppi alle diverse amministrazioni, i dirigenti dell'azienda hanno tenuto diverse riunioni di lavoro con i capi dipartimento della regione e dei comuni dove è prevista la realizzazione degli impianti. L'azienda, con sede in Galizia, ha progetti in sviluppo in quattro tecnologie (eolico onshore, eolico offshore, fotovoltaico e biomassa) ed è stata la prima azienda a elaborare un parco eolico offshore galleggiante commerciale in Spagna (nelle Isole Canarie). (Spm)