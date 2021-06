Speciale energia: Cina, Edf, guaine delle barre di combustibile probabile causa problemi centrale Taishan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l’emittente televisiva “Cnn”, anche le autorità statunitensi stanno valutando una perdita nell’impianto di Taishan. L'emittente televisiva, che cita documenti e fonti ufficiali, indica che gli Stati Uniti “stanno monitorando” la situazione da una settimana e temono che si sia verificata una potenziale fuga radioattiva. In una lettera di richiesta assistenza tecnica inviata l'8 giugno al dipartimento dell'Energia statunitense, la società francese Framatome avrebbe inviato un avvertimento, accusando le autorità cinesi preposte al monitoraggio della sicurezza dell'impianto di aver aumentato i limiti della quota di gas che potrebbe essere rilasciato in sicurezza senza interrompere completamente le attività. La lettera riporta, inoltre, che Framatome sospetta che questi limiti potrebbero essere nuovamente aumentati per mantenere in funzione il reattore nonostante le preoccupazioni per la sicurezza della popolazione. (Frp)