Speciale energia: Australia, accordo vicino tra Acciona e Nordex per fornitura 180 turbine eoliche

- La spagnola Acciona è vicina alla chiusura di un contratto con la tedesca Nordex per la la fornitura di 180 turbine con una capacità di 1 GW per il parco eolico "MacIntyre", da 923 MW "Karara", da 102,6 MW in Queensland (Australia). "L'azienda presume che i negoziati saranno conclusi nelle prossime settimane e che gli accordi definitivi saranno firmati in modo che i progetti diventino ordini definitivi prima della fine del 2021", ha affermato Nordex in una nota. Nel frattempo Acciona continua a lavorare in vista del suo debutto in Borsa previsto per il 28 di questo mese o per il primo luglio luglio, come pubblicato lunedì da "CincoDias". La valutazione preliminare, in attesa che il prezzo sia reso noto nei prossimi giorni, oscilla tra 10 e 12 miliardi di euro per il totale della società. Acciona si aspetta di ottenere almeno 2,5 miliardi per il 25 per cento della filiale rinnovabile che metterà in vendita. (Spm)