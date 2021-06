Speciale energia: Lazio, Regione, ultimo incontro dedicato alla "green e circular economy"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si conclude la serie di meeting con gli stakeholder del mondo produttivo e della ricerca del territorio in vista della redazione della nuova programmazione unitaria 2021-2027 dei fondi europei. Lo comunica in una nota la Regione Lazio. "Nono e ultimo appuntamento della serie dei Focus Group per la Revisione della Strategia di specializzazione intelligente della Regione Lazio; tema dell'incontro: la Green e circular economy. Un incontro realizzato in modalità digitale, al quale hanno partecipato rappresentanti del mondo istituzionale e produttivo del territorio. Protagonista un'Area di Specializzazione che è fondamentale per il nostro futuro e che coinvolge trasversalmente praticamente tutti gli ambiti della nostra economia. E che tocca temi centrali per il nostro sviluppo futuro come: la riduzione delle emissioni di gas serra, la bioeconomia, la chimica verde, il risparmio energetico, il miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti produttivi, delle infrastrutture pubbliche e del patrimonio edilizio, l'energia pulita, le fonti rinnovabili e le reti intelligenti". (Com)