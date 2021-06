Speciale energia: Milano, apre a piazzale Insubria punto prestito libri, proseguono lavori biblioteca Calvairate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La parte restante della biblioteca, il corpo basso, è rimasto invece con dimensioni, superfici e volumi, invariati. Le pareti perimetrali e la copertura sono state completamente sostituite con materiali e finiture adeguate alle norme vigenti in termini di contenimento energetico e isolamento acustico. Anche gli impianti di climatizzazione, riscaldamento, illuminazione, antincendio, vengono completamente sostituiti e adeguati alle norme vigenti; sul tetto dell'edificio lato piazzale Martini verranno inoltre posizionate, opportunamente schermate, la centrale termica e le macchine per il condizionamento; sempre sul tetto è prevista l'installazione di un impianto solare fotovoltaico che produrrà parte dell'energia elettrica assorbita durante il funzionamento della struttura.Vengono inoltre riqualificati anche gli spazi esterni e le aree a verde pertinenti alla biblioteca, mantenendo però il loro collegamento diretto con le sale della biblioteca per consentire agli utenti di fruire degli spazi anche all'aperto, nel verde. (Com)