Roma: con Giorgia-Fd'I, giunta Raggi penalizza periferie, fuori da piano estate diverse scuole

- "Altro che 'Piano estate'. Nella nostra città solo 20 scuole rientrano nei finanziamenti previsti dal Ministero dell'Istruzione con il risultato che l'obiettivo dichiarato di aiutare i ragazzi a socializzare dopo il lockdown rischia di diventare un miraggio, a meno che le famiglie non decidano per un centro estivo privato mettendo mano al portafogli". Così Rachele Mussolini, consigliere comunale della lista civica Con Giorgia e vice presidente della commissione Controllo, Garanzia e Trasparenza di Roma Capitale, e Federico Rocca, responsabile romano Enti Locali Fd'I. "È evidente, però - aggiungono - che quest'ultima è un'alternativa costosa e, come tale, non praticabile per tutti. Tra i delusi soprattutto i ragazzi delle periferie. A Tor Bella Monaca, ad esempio, ad essere penalizzati saranno anche i 1300 iscritti dell'istituto comprensivo 'Francesca Morvillo'n una di quelle realtà di trincea diventata una scuola di eccellenza". (segue) (Com)