Roma: con Giorgia-Fd'I, giunta Raggi penalizza periferie, fuori da piano estate diverse scuole (2)

- "A dare adesione per corsi, attività ludiche e laboratori erano già stati 300 di loro, ma i fondi attribuiti all'istituto sono troppo pochi e non sarà possibile protrarre le attività oltre il 30 giugno. Non è corretto: i grillini rivolgono la propria attenzione a periferie e borgate considerandole solo serbatoi di voti e, passata la tornata elettorale, si scordano di loro, guardandosi bene dal mantenere le promesse fatte a chi vi abita. Proprio per questo stamattina è stata presentata un'interrogazione che punta a conoscere le motivazioni che hanno fatto escludere la scuola dalla fruizione di ulteriori fondi per lo svolgimento delle attività del Piano Estate. Adesso vediamo che scusa si inventeranno", concludono gli esponenti di con Giorgia e Fratelli d'Italia. (Com)