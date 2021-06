Difesa: Marina Militare, insediato a Napoli il nuovo comandante logistico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ammiraglio ispettore capo Giuseppe Abbamonte è il nuovo comandante logistico della Marina Militare. Nato a Napoli, l’ammiraglio Abbamonte proviene dalla Direzione informatica, telematica e tecnologie avanzate (Teledife), comando interforze situato a Roma che sovrintende il processo di ricerca e acquisizione dei beni in tali ambiti per l’intera Difesa, e succede all’ammiraglio di squadra Eduardo Serra che ha lasciato il servizio attivo lo scorso 19 maggio. Lo riferisce un comunicato stampa. Istituito il primo maggio del 2013 il Comando logistico, dal quale dipendono organicamente o funzionalmente oltre 40 Comandi ed Enti della Forza Armata, dirige, coordina e controlla le attività di supporto allo strumento operativo aeronavale, vero core business della Marina Militare. I circa 6000 uomini e donne, militari e civili, impiegati presso la linea funzionale logistica operano quotidianamente nei settori della manutenzione navale, dell’ingegneria logistica e predittiva, dei materiali e delle scorte a controllo centralizzato, delle infrastrutture e delle opere portuali nonché a garanzia della sicurezza marittima attraverso la gestione del servizio fari e segnalamenti marittimi. (segue) (Com)