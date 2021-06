Difesa: Marina Militare, insediato a Napoli il nuovo comandante logistico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al Comando logistico fanno capo, inoltre, per le specifiche funzioni di supporto, i Comandi marittimi ed i comandi ed enti da questi gerarchicamente dipendenti, tra cui gli strategici stabilimenti di lavoro di La Spezia, Taranto ed Augusta nonché i depositi munizionamento e combustibili ed i magazzini dei materiali di scorta. Completano il quadro delle professionalità della linea funzionale i centri di sperimentazione ed il centro di allestimento per le navi di nuova costruzione. In sintesi, dunque, la missione del Comando Logistico si esplica nel processo grazie al quale gli utenti finali – il personale della Marina Militare e la Flotta – ricevano ciò di cui hanno bisogno, quando e dove ne hanno bisogno, massimizzando la disponibilità operativa e ottimizzando l’impiego delle risorse. Un mondo, quello della logistica, all’avanguardia della tecnologia ma nel quale la competenza e la professionalità del singolo – che si possono consolidare solo con un prolungato periodo di impiego –consentono di confrontarsi compiutamente, all’interno ed all’esterno della Forza Armata, solo con la forza delle idee. (Com)