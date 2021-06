Italia-Francia: presidente Mattarella in visita a Parigi dal 4 al 6 luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà in visita di Stato in Francia dal 4 al 6 luglio. Il 5 luglio Mattarella sarà ricevuto dall’omologo francese, Emmanuel Macron, mentre in serata si terrà un pranzo di Stato. Nella stessa giornata il capo dello Stato incontrerà anche il presidente dell’Assemblea Nazionale, Richard Ferrand, e terrà una “lectio magistralis” all’Università La Sorbona e incontrerà rappresentanti della collettività italiana. Il giorno successivo sono previsti i colloqui con il primo ministro, Jean Castex, il presidente del Senato, Gerard Larcher, la sindaca di Parigi, Anne Hidalgo. Inoltre, nella mattinata del 6 luglio è in programma un incontro con la direttrice generale dell’Unesco, Audrey Azoulay. (Res)