Turismo: Garavaglia incontra omologo francese Lemoyne, focus su green pass e G20

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Turismo Massimo Garavaglia ha incontrato questa mattina a Palazzo Farnese, il segretario di Stato francese agli Affari esteri con delega al Turismo, Jean-Baptiste Lemoyne. Durante l’incontro, al quale era presente anche l’ambasciatore di Francia in Italia Christian Masset, sono stati affrontati argomenti di interesse comune: dal certificato digitale Covid Eu al G20 sul Turismo tenutosi lo scorso 4 maggio, fa sapere una nota del ministero. Affrontate anche le azioni di sviluppo turistico nel settore eno-gastronomico e scambi di "best practices" per la realizzazione di scuole tecniche di alto profilo per la formazione di operatori turistici. Un’analisi attenta è stata fatta anche sulla stagione invernale e sulle diverse misure di sostegno alla montagna ed al settore croceristico. (Com)