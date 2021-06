Fisco: Mef, nel 2020 liti tributarie pendenti in aumento, ricorsi calano del 20 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2020 le liti tributarie pendenti sono aumentate del 2,8 per cento rispetto all'anno precedente, per un totale di 345.295, mentre le controversie complessivamente pervenute alle commissioni tributarie, pari a 151.317, si sono ridotte del 20 per cento: in particolare, si registra un calo del 23,6 per cento dei ricorsi nel primo grado di giudizio, e del nove per cento degli appelli. L'elevato calo dei ricorsi presentati in primo grado, si legge in una nota del ministero dell’Economia e delle Finanza, è connesso alla sospensione delle attività di controllo dei tributi nel periodo emergenziale da parte degli enti impositori: anche le controversie definite, pari a 141.751, registrano una diminuzione complessiva del 37,8 per cento rispetto al 2019, correlata alla sospensione delle attività definitorie disposte per legge nel corso dell'anno 2020. Il valore complessivo delle controversie pendenti, prosegue la nota, ammonta a circa 42,1 miliardi di euro: il 62,8 per cento è in giacenza da meno di due anni, il 30,4 per cento dai due ai cinque anni e solo il 6,8 per cento è in giacenza da più di cinque anni. Nel complesso, il valore dei ricorsi presentati nel 2020 è pari a 17,1 miliardi, con un valore medio per la singola controversia pari a 113 mila euro. (segue) (Com)