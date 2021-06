Fisco: Mef, nel 2020 liti tributarie pendenti in aumento, ricorsi calano del 20 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ricorsi di valore inferiore o uguale a 50 mila euro, prosegue la nota, sono pari a circa l'83,8 per cento in primo grado e al 72 in secondo grado, per valori corrispondenti rispettivamente a circa 685 e 323 milioni di euro: le controversie di valore superiore a un milione di euro in primo grado sono pari solo all'1,3 per cento dei ricorsi, mentre in secondo grado rappresentano il 2,6 per cento degli appelli; in termini di valore esse ammontano rispettivamente a 6,4 e 5,2 miliardi di euro. Il valore complessivo delle controversie definite nel 2020 è di circa 15,8 miliardi di euro, mentre il valore medio della singola controversia decisa è pari a circa 111 mila euro: nel primo grado di giudizio, le definizioni relative ai ricorsi di valore inferiore o uguale a 50 mila euro rappresentano l'84 per cento del totale delle decisioni, mentre quelle di valore superiore a un milione di euro rappresentano solo l'1,2 per cento. (segue) (Com)