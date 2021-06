Fisco: Mef, nel 2020 liti tributarie pendenti in aumento, ricorsi calano del 20 per cento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto attiene le decisioni di secondo grado, quelle di valore inferiore o uguale a 50 mila euro rappresentano il 72,1 per cento del totale, mentre le definizioni di valore superiore a un milione riguardano solo il 2,3: sia in primo che in secondo grado, gli esiti completamente favorevoli all'ente impositore sono maggiori rispetto agli esiti completamente favorevoli al contribuente e risultano rispettivamente il 49 per cento nel primo grado di giudizio ed il 48,5 nel secondo, Gli esiti completamente favorevoli al contribuente si attestano rispettivamente pari al 27,4 per cento in primo grado e al 30,8 in secondo: il giudizio intermedio raggiunge percentuali pari al 10,9 per cento in primo grado ed all'8,6 in secondo. Nel 2020, la durata media del processo tributario nel primo grado di giudizio è di 631 giorni: il raffronto con il biennio precedente registra un peggioramento di 23 giorni rispetto al 2019 e un miglioramento di 58 giorni rispetto al 2018. Nel secondo grado di giudizio la durata media si attesta a 1.055 giorni (pari a 2 anni e 11 mesi), e rileva un peggioramento di 148 giorni rispetto al 2019 e di 198 giorni rispetto al 2018. (Com)