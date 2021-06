Trasporti: Corrotti (Lega), Roma-Lido non accessibile ai disabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sempre più preoccupanti le condizioni di accessibilità per gli utenti con disabilità nel trasporto pubblico locale romano". Così in una nota Laura Corrotti, consigliere Lega Regione Lazio e responsabile regionale Dipartimento Politiche sociali e Disabilità Inefficienza che viene ulteriormente sottolineata dalla mancata manutenzione degli impianti di traslazione nella tratta Roma-Lido dove ci sono ben tredici impianti bloccati sui trenta esistenti all'interno delle stazioni tra Cristoforo Colombo e Vitinia: dagli ascensori fuori servizio nelle stazioni Lido Centro, Stella Polare, Castel Fusano, Colombo, Casal Bernocchi, alle scale mobili e ascensori fuori servizio alla stazione di Vitinia; senza contare i disservizi presenti nelle linee metro. Un problema grave e diffuso che va avanti ormai da troppo tempo e nulla è stato fatto in tutti questi anni dalla Raggi. Una situazione che condiziona la libertà di movimento, oltre a creare disagi e umiliazioni a tutti coloro i quali viene fortemente limitato il diritto all'eguaglianza". (Com)